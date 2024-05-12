Çay toplarken yamaçtan yuvarlanan çiftçi yaralandı

Olay merkeze bağlı Muradiye beldesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Bahçede çay toplayan H. İ. S. (30) yağış nedeniyle kayganlaşan bahçede dengesini kaybedip tarladan yuvarlandı. Düştüğü yerden kalkamayan çiftçi acil çağrı merkezinden yardım istedi. Adrese ulaşan ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu çiftçi, sedye ile 70 metre taşınarak ulaştırıldığı ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çiftçinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

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