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        Çay toplarken yamaçtan yuvarlanan çiftçi yaralandı

        RİZE'de çay toplarken dengesini kaybedip yamaçtan yuvarlanan çiftçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 20:16 Güncelleme: 12.05.2024 - 20:20
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        Çay toplarken yamaçtan yuvarlanan çiftçi yaralandı
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        RİZE'de çay toplarken dengesini kaybedip yamaçtan yuvarlanan çiftçi yaralandı.

        Olay merkeze bağlı Muradiye beldesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Bahçede çay toplayan H. İ. S. (30) yağış nedeniyle kayganlaşan bahçede dengesini kaybedip tarladan yuvarlandı. Düştüğü yerden kalkamayan çiftçi acil çağrı merkezinden yardım istedi. Adrese ulaşan ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu çiftçi, sedye ile 70 metre taşınarak ulaştırıldığı ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çiftçinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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