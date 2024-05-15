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        Rize'de kaçak silah atölyesine baskın kamerada

        RİZE'nin Güneysu ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak silah imalathanesine yapılan baskında 1 şüpheli gözaltına alındı, o anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:07 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:10
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        Rize'de kaçak silah atölyesine baskın kamerada
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        RİZE'nin Güneysu ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak silah imalathanesine yapılan baskında 1 şüpheli gözaltına alındı, o anlar kameraya yansıdı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Güneysu ilçesinde bir eve baskın yapan ekipler, kaçak silah yapıldığı belirlenen atölyeye ulaştı. Ekiplerce yapılan aramalarda; atölyede 26 dinamit lokumu, fünye ile çeşitli silah parçaları ve tabanca yapımında kullanılan araç ve gereçler ele geçirildi. Operasyonda kapsamında yakalanan 1 şüpheli, gözaltına alındı. Ekiplerin baskın anına ait görüntüleri ise jandarmanın kamerasına yansıdı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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