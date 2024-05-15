Rize'de kaçak silah atölyesine baskın kamerada

RİZE'nin Güneysu ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak silah imalathanesine yapılan baskında 1 şüpheli gözaltına alındı, o anlar kameraya yansıdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Güneysu ilçesinde bir eve baskın yapan ekipler, kaçak silah yapıldığı belirlenen atölyeye ulaştı. Ekiplerce yapılan aramalarda; atölyede 26 dinamit lokumu, fünye ile çeşitli silah parçaları ve tabanca yapımında kullanılan araç ve gereçler ele geçirildi. Operasyonda kapsamında yakalanan 1 şüpheli, gözaltına alındı. Ekiplerin baskın anına ait görüntüleri ise jandarmanın kamerasına yansıdı.