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        Rize Valiliği, yaylalardaki 'kaçak bungalov'lar için çalışma başlattı

        DOĞUKaradeniz yaylalarında tatilcilerin konaklamak için tercih ettiği 'bungalov' adı verilen tek katlı ahşap yapılar artıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:01 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:05
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        Rize Valiliği, yaylalardaki 'kaçak bungalov'lar için çalışma başlattı
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        DOĞUKaradeniz yaylalarında tatilcilerin konaklamak için tercih ettiği 'bungalov' adı verilen tek katlı ahşap yapılar artıyor. Rize Valiliği, çoğunluğu kaçak olan bu yapılara ilişkin çalışma başlattı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Şehrimiz açısından bir problem gibi görülen bu meseleyi turizm açısından fırsata çevirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

        Rize Valiliği, Doğu Karadeniz'de tatilcilerin sıklıkla tercih ettiği bungalovlarla ilgili harekete geçti. Çoğu kaçak olarak inşa edilen ve turizm sektörü için de sorun haline gelen yapılar ile ilgili valilik koordinatörlüğünde Rize'nin Ardeşen ilçesinde toplantı düzenlendi. Toplantı sonrası Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tespit çalışmalarına başladıklarını söyleyen Vali Baydaş, "Özellikle bölgemizde son dönemde çokça bungalov ve turizm amaçlı konutların kullanılmasıyla ilgili ciddi bir talep var. O talebe bağlı olarak da bir arz gelişiyor. Bir defa tespitini yapmayla ilgili bir süreç çalışıyoruz. Evvela tespit yapıyoruz. Bu tespit de ana hedefimiz var; mutlaka bungalov tipi konaklamanın olması lazım. Turizm çeşitliliği ve konaklama alternatifi açısından ciddi bir ihtiyaç. Bu ihtiyacın giderilmesi taraftarıyız. Bu yapıların mutlaka bildirim kurallarına riayet edecek şekilde olması lazım" dedi.

        'DENETİME TABİ OLMASI LAZIM'

        Yapıların denetime tabi olması gerektiğini dile getiren Vali Baydaş, "Denetime tabi olması lazım. Belki de bu konular içerisinde en önemlisi, çevresel etkilerinin kontrol edilebilir olması lazım. Özellikle Fırtına Vadisi ağırlıklı konuşuyoruz. Bu yapılardan Fırtına Vadisi'ne doğrudan atılan atıkların kontrolü ve bertarafı, en az saydığımız konular kadar önemli. Bunların her birini oturup, madde madde daha evvel de konuşmuştuk ama bugün de üzerinden geçmiş olduk. Bungalov olması lazım. Bunu, tesisi yapan ve işletenlerden daha fazla istiyoruz. Çünkü turizm ve konaklama çeşitliliği açısından gereksinim duyuyoruz. Burada turist sayısı, havalimanının kullanımı ve Rize'mize olan talep arttıkça konak ihtiyacıyla ilgili talep artacak. Bu tesisleri işleten arkadaşlarımız da bu manada bizim attığımız bu adıma karşılık verecektir" diye konuştu.

        'BU MESELEYİ ÇÖZECEĞİMİZE İNANIYORUM'

        Bungalov sorununu turizm açısından fırsata çevirmek istediklerini ifade eden Vali Baydaş, "Burada kırmızı çizgilerimiz var. Bugün Ardeşen, Çamlıhemşin güzergahı üzerinde olan bungalovları tespit edeceğiz. Geri çekilmesi gerekenlere tebliğlerde bulunacağız. Yapıcı bir yaklaşımla, ruhsatlandırma aşamasında da idare olarak elimizden gelen her türlü desteği ve kolaylığı sağlayarak, bu sorunun çözebileceğimiz düşüncesindeyiz. Bugün 5'inci toplantımızı birlikte yapıyoruz. Bu mevzuyu karşılıklı istişare ederek, kırmızı çizgilerimizi belirleyerek, vatandaşımızı legal alanda faaliyet göstermeye teşvik ederek çözeceğimize inanıyoruz. Şehrimiz açısından bir problem gibi görülen bu meseleyi turizm açısından fırsata çevirmeyi amaçlıyoruz. Süratle kaldırmamız gerek yapılar olacak. Bu alanda yapılmamalı diyeceğimiz yapılar olacak. Çok güzel iş dediğimiz yapılara burada destek verip, genişletelim diyeceğimiz yapılar olacak. Vatandaşımızı karşımıza alarak değil, yanımıza alarak bu meseleyi çözeceğimize inanıyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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