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        Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 0-0

        STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Burak Pakkan, İbrahim Bozbey, Murat Ergin GözütokÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Taha, Mosci, Anıl, Hojer, Shelvey, Muammer (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 21:12 Güncelleme: 18.05.2024 - 21:12
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        Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 0-0
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        STAT: Çaykur Didi

        HAKEMLER: Burak Pakkan, İbrahim Bozbey, Murat Ergin Gözütok

        ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Taha, Mosci, Anıl, Hojer, Shelvey, Muammer (Dk. 77 Varesanovic), Akintola, Olawoyin, Zeqiri (Dk. 76 Gustavo), Gaich

        KASIMPAŞA: Gianniotis, Gökhan, Porozo, Sadık(Dk. 83 Omeruo), Ouanes, Sadiku, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Ngoy (Dk. 63 Oğulcan), Costa

        SARI KARTLAR: Zeqiri, Akintola, Gustavo (Çaykur Rizespor) - Ouanes, Porozo, Sadıku, Sadık (Kasımpaşa)

        Süper Lig'in 37’nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

        3’üncü dakikada Ouanes’in sol kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa ön direkte kafa vuran Costa’nın şutu az farkla dışarı çıktı.

        15’inci dakikada Çaykur Rizespor’da Hojer’in ceza sahası sol çaprazından penaltı noktasına havadan gönderdiği topa Muammer kafayla vurdu. Bu vuruşta top sol direğin yanından dışarı çıktı.

        18’inci dakikada Çaykur Rizespor’da Hojer’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasına doğru havadan gönderdiği topu Mosci arka direkte karşılayıp penaltı noktası çevirdi. Topu kontrol eden Akintola’nın şutu savunmadan sekti. Topu Kasımpaşalı oyuncular uzaklaştırdı.

        42’nci dakikada Çaykur Rizespor’da Shelvey’in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Zeqiri, iki rakibini geçip kaleye yerden gönderdiği sert şutu kaleci kontrol etti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

        48’inci dakika sağ kanatta Gökhan’ın kullandığı taç atışında, ceza sahasına havadan gelen topa kafa vuran Ngoy’un şutunu kaleci Tarık kurtardı.

        75’inci dakikada Çaykur Rizespor’da Olawoyin’in orta sahadan ceza sahasına sürükleyip, doğrudan kaleye gönderdiği top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Oyun alanına geri dönen topu sol kanatta kontrol eden Hojer’in arka direğe havadan gönderdiği pas dışarı çıktı.

        79’uncu dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Varesanovic’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gustavo’nun şutu savunmaya çarparak dışarı çıktı.

        90’ıncı dakikada Çaykur Rizespor’da sağ kanata topla buluşan Varesanovic’in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Akintola’nın şutunu kaleci kurtardı.

        90+3’üncü dakikada sağ kanattan serbest vuruşun kazanan Kasımpaşa’da Hajradinovic’in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda kaleci Tarık topu çeldi. Kaleciden dönen top Costa’nın önünde kaldı. Costa’nın şutunda top Tarık’tan sekip direğe çarparak dışarı çıktı.

        Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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