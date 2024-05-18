Çaykur Rizespor – Kasımpaşa maçının ardından

– Süper Lig’in 37’nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu.

Açıklamasına 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak başlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Rizespor’un da 71’inci yıl dönümü. Rizespor camiası başarılarıyla inşallah ve şehrini mutlu eder. Maça geldiğimiz zaman, Kasımpaşa takımı iki maçını da aldığı zaman hesapsız bir şekilde ilk 5’e girip Avrupa kupası iddiasını sürdürebilecek durumdaydı. Biz ise çok iyi götürdüğümüz camiamızı heyecanlandırdığımız bir sezonda son periyotta ilk 5 şansımızı maalesef yitirmiştik. Somut bir motivasyon bulmakta zorlandığımız bir periyot yaşadık. Takımımız bunu durumu, ciddiyetle mücadeleyle, girdiği pozisyonlarla ve oyunu kazanma arzusu noktasında hiçbir şekilde bize lanse ettirmedi. Gayet ciddiydik. Maçı çok istedik. Sanki Avrupa iddiasını sürdüren takım, Rizespor'muş gibi bir görüntü sahada vardı. Ama maalesef golü bulamadık. Özellikle son dakikada bir karambol yaşadık. Ama bütünde galibiyete yakın taraf bizdik. Bu güzel sezonu iç sahada galibiyetle noktalamak isterdik ama bugün bir puan alabildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kasımpaşa'ya başarılar diliyorum. Bizi destekleyen taraftarımıza buradan teşekkür ediyorum” diye konuştu.