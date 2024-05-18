Çaykur Rizespor – Kasımpaşa maçının ardından
– Süper Lig'in 37'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.
– Süper Lig’in 37’nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu.
Açıklamasına 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak başlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Rizespor’un da 71’inci yıl dönümü. Rizespor camiası başarılarıyla inşallah ve şehrini mutlu eder. Maça geldiğimiz zaman, Kasımpaşa takımı iki maçını da aldığı zaman hesapsız bir şekilde ilk 5’e girip Avrupa kupası iddiasını sürdürebilecek durumdaydı. Biz ise çok iyi götürdüğümüz camiamızı heyecanlandırdığımız bir sezonda son periyotta ilk 5 şansımızı maalesef yitirmiştik. Somut bir motivasyon bulmakta zorlandığımız bir periyot yaşadık. Takımımız bunu durumu, ciddiyetle mücadeleyle, girdiği pozisyonlarla ve oyunu kazanma arzusu noktasında hiçbir şekilde bize lanse ettirmedi. Gayet ciddiydik. Maçı çok istedik. Sanki Avrupa iddiasını sürdüren takım, Rizespor'muş gibi bir görüntü sahada vardı. Ama maalesef golü bulamadık. Özellikle son dakikada bir karambol yaşadık. Ama bütünde galibiyete yakın taraf bizdik. Bu güzel sezonu iç sahada galibiyetle noktalamak isterdik ama bugün bir puan alabildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kasımpaşa'ya başarılar diliyorum. Bizi destekleyen taraftarımıza buradan teşekkür ediyorum” diye konuştu.
SAMİ UĞURLU: HEDEGFİMİZ GALİP GELMEKTİ
Zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını aktaran Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, “Hedefimiz galip gelmekti. Lig'in son maçında Kasımpaşa tarihinde olmayan Avrupa kupalarına gitme hayalini gerçekleştirmek istiyorduk. Ancak zorlu bir rakip ve iyi bir takıma karşı oynadık. Çaykur Rizespor'da her zaman hedeflerini üst sıralar olarak belirlemişti. Dışarıdan baktığımızda 0-0 çok keyifli gözükmese de aslında ikinci yarı keyifli bir maçtı. Adil olan da maça baktığımızda beraberlikti. İki takımda kazanabilirdi, kaybedebilirdi. Bunun da adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Diğer tarafta Beşiktaş'ın puan kaybıyla aramızdaki puan farkı 3. Alanyaspor takip ediyor. Beşiktaş’la ikili averajla önde olduğumuz için eğer Trabzonspor kupada finalde Beşiktaş'ı yenerse bizde hafta sonu Beşiktaş'ı yendiğimiz takdirde Kasımpaşa tarihinde ilk defa hedeflediğimiz Avrupa kupalarını yakalamış olacağız. Buda bizim için ciddi bir başarı " ifadelerini kullandı.
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