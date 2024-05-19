30 Yıl sonra yeniden 3'üncü Lige yükselen Çayelispor kupasını aldı
Rize'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Çayelispor 30 yıl sonra yeniden TFF 3'üncü Lig'e yükseldi.
Rize’de Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Çayelispor 30 yıl sonra yeniden TFF 3'üncü Lig’e yükseldi. Çayelispor düzenlenen törenle kupasını aldı.
Bölgesel Amatör Lig 10’uncu Grup’ta mücadele eden Rize ekibi Çayelispor, ligi ilk sırada tamamlayarak TFF 3’üncü Lig’e yükseldi. Yeşil-Beyazlı ekip çıktığı 24 müsabakada 20 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 60 kez havalandıran Çayelispor kalesinde 16 gole engel olamadı. Attığı 60 gol ile grubunun en golcü takımı olan yeşil-beyazlılar 61 puanla şampiyon oldu.
Şampiyon olarak, 30 yıl sonra profesyonel lige yükselen yeşil- beyazlılar, şampiyonluğunu taraftarıyla birlikte Çayeli İlçe Stadyumu’nda kutladı. Düzenlenen kupa törenine; kulüp yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve çok sayıda Çayelisporlu taraftarlar katıldı. Kupa töreninin ardından türküler söylendi, tulum ve kemençe seslerinin eşliğinde horon oynandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Törenden detaylar
- Futbolcuları kupa kaldırması
- Taraftarlardan detaylar
- Kemençe eşliğinde horon oynanması
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