Taksinin çarptığı bisikletlin sürücüsü öldü

RİZE’nin Pazar ilçesinde taksinin çarptığı bisikletin sürücüsü Şükrü Yavan (62), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Artvin’den Rize’ye giden Tayfun A. idaresindeki 08 T1034 taksi, trafikte yeşil ışığın yanmasıyla hareket edince yolun karşısına geçen Şükrü Yavan’ın kullandığı bisiklete çarptı. Yola savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, Kaçkar Devlet Hastanesi’ne ardından da Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücü doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.