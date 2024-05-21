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        Taksinin çarptığı bisikletlin sürücüsü öldü

        RİZE'nin Pazar ilçesinde taksinin çarptığı bisikletin sürücüsü Şükrü Yavan (62), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:04 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:10
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        Taksinin çarptığı bisikletlin sürücüsü öldü
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        RİZE’nin Pazar ilçesinde taksinin çarptığı bisikletin sürücüsü Şükrü Yavan (62), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Artvin’den Rize’ye giden Tayfun A. idaresindeki 08 T1034 taksi, trafikte yeşil ışığın yanmasıyla hareket edince yolun karşısına geçen Şükrü Yavan’ın kullandığı bisiklete çarptı. Yola savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, Kaçkar Devlet Hastanesi’ne ardından da Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücü doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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