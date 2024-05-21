Rize'de silahlı saldırı; 2 tutuklama

Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince özel ekip kurularak sürdürülen soruşturma kapsamında; kaçan saldırganlar Z.E.Ş. ile E.Ç., ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilen saldırganlar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Z.E.Ş isimli kişi, arkadaşı E.Ç ile birlikte saat 22.00 sıralarında husumetlisi O.S.’ye ait bungalova gitti. O.S. ile Z.E.Ş. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Z.E.Ş., belinden çıkardığı tabancayla O.S.'ye ateş açarak, geldikleri motosikletle uzaklaştı. Kurşunların vücuduna isabet ettiği O.S., yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen O.S., Çamlıhemşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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