Kalp hastası 'Lina' bebeğe İstanbul'dan Rize'ye 'cerrah' köprüsü

RİZE'de Fatmanur-Ümit Tamam çiftinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 ay önce dünyaya gelen ikizlerinden doğuştan kalp rahatsızlığı olan Lina, uygulanan ilaç tedavisine rağmen iyileşmeyince İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilip kalp ameliyatı olmasına karar verildi. Ancak sevkin hayati risk oluşturduğu belirlenince ameliyat için Prof. Dr. Ali Rıza Karaci ve ekibi, İstanbul'dan kente geldi. Özel ekip, yatak başında ameliyat ettiği Lina'nın akciğer ve kalp arasında açık kalan damarını kapattı.

Ardeşen ilçesinden RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen Fatmanur-Ümit Tamam çiftinin 6 ay önce ikizleri dünyaya geldi. Çiftin ilk çocukları olan ikizlerden Doğa taburcu edilirken, doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan Lina ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Uzman doktorların gözetiminde uygulanan tüm ilaç tedavisine rağmen iyileşemeyen Lina için çocuk kalp cerrahı ihtiyacı bölgede karşılanamayınca, İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilip kalp ameliyatı olması kararlaştırıldı. RTE'lü doktorlar, Şehir Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Ali Rıza Karaci ile iletişime geçti. Lina'nın tahlillerini inceleyen Prof. Dr. Karaci, sevkin hayati risk oluşturduğunun belirlenmesiyle, ameliyat için ekibiyle İstanbul'dan Rize'ye geldi. Zamanla yarışıp kente gelen ekip, yoğun bakım ünitesinde yatak başında Lina'yı ameliyat etti. Operasyonla Lina'nın akciğer ve kalp arasında açık kalan damarı kapatıldı. Tamam ailesi ise sağlık durumu iyiye giden bebeklerini kucaklarına alacağı günü heyecanla beklemeye başladı.

'ÖRNEK MODEL OLARAK UYGULANABİLİR' RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, operasyonun örnek olabileceğini belirterek, "Uzman hekimlerin buraya gelip, direkt yatak başında ameliyat yapmalarının, hayati ve ailenin de konforu için en doğru seçenek olduğunu düşündük. Sağlık Bakanlığımızdan bunu talep ettik. Bakanlığımız da çok kısa sürede cevap verdi. İlgili uzmanların görevlendirmelerini ayarlayarak Rize'ye gelmelerini sağladı. Allah'a şükürler olsun bu operasyon, başarılı geçti. Uzman hocalarımız, bu çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin, sağlık açısından yüksek riskli bebekler olduğu bilgisini verdi. Umarım şifa bulup, hastanemizden de taburcu etmeyi başarabileceğiz" dedi.

'BAŞKA BİR YERE SEVKİ SIKINTILIYDI' RTEÜ Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. İlkay Er, sevkin riskli olduğunu söyleyerek, "Bebeklerde akciğerle kalp arasındaki bir damarın, anne karnındaki akımını, dış dünyada da devam ettirmesi ve medikal tedaviye yanıt vermemesi durumunda ortaya cerrahi bir endikasyon çıkıyor. Bu bebeklerin başka bir yere sevki sıkıntılıydı. Rektörlüğümüz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hastane yönetimimizin de destekleriyle İstanbul'dan bu konuda yetkin bir hocamızla bağlantıya geçtik. Dünyada yaygın yapılan, Türkiye'de de büyük şehirlerde sıklıkla uygulanan ancak Doğu Karadeniz'de çok yaygın olmayan bu işlem yatak başında komplikasyonsuz gerçekleştirildi. Operasyon çok başarılı geçmiş olmasına rağmen, her açıdan bebeğin durumunu izliyoruz” diye konuştu.

'GEÇ KALMIŞ OLABİLİRDİK' Süreci anlatan Uzman Dr. Zehra Kılınçlı, "Öncelikle ilaç tedavisini denedik. Ama tedaviye cevap alamadık. Bu durumu da aileye bildirdik. Biz herhangi bir ekibin buraya gelebileceğini açıkçası öngörmemiştik. Bu durum bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Çok sevindik. Eğer bu gerçekleşmeseydi biz bebeklerimizi sevk etmek zorunda kalacaktık. Belki sevki hayati bir risk oluşturacaktı. O yüzden bu cerrahi operasyon yapılmak zorundaydı. Yapmadığımız takdirde de kalple ilgili değişiklikler kalıcı olacaktı ve sonrasında da geç kalmış olabilirdik. Gerçekleşen bu operasyonun Türkiye için bir örnek bir sağlık olayı olduğunu düşünüyorum" dedi.

'KIZIMIN YAŞAMASI İÇİN PEK UMUT YOKTU' İkizlerinden Lina'ya kavuşmak istediğini anlatan Fatmanur Tamam da tüm hekimlere teşekkür ederek, "Bir çocuğum riskliydi zaten, kızımın yaşaması için pek bir umut yoktu. İki çocuğumu da yoğun bakıma aldılar. Bir çocuğum 20 gün yoğun bakımda kaldı. Sonrasında taburcu oldu fakat diğer çocuğum hala burada, sevki istendi. Ancak sevk riskliydi. Yolda herhangi bir şekilde bir rahatsızlık olabilirdi. Allah razı olsun doktorlarımız buraya geldi. Ameliyatı burada gerçekleştirdiler. Benim yaşadığımı hiçbir annenin yaşamasını istemiyorum. Bu duyguyu anlatamıyorum. Doktorlar eğer gelmeseydi sevk halindeyken çocuğumun başına bir şey gelebilir, belki de şu an hayatta da olmayabilirdi. Ameliyat sonrasında doktorlarla konuştum, durumunun iyiye gittiğini öğrendik. Birkaç gün sonra entübeden ayrılacağını söylediler. Çocuğumun birini taburcu ettik, diğerini de bekliyorum; umudum var. Cümlelerim yetersiz kalıyor. Umutla çocuğumuza kavuşmayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.