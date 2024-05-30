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        Rapor alamayan sürücü adayı sağlık görevlilerine bıçak çekti; o anlar kamerada

        RİZE'de sağlık raporu almak için gittiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi polikliniğinde bıçak çektiği sağlık görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Osman Kalaycı (43), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:15 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:20
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        Rapor alamayan sürücü adayı sağlık görevlilerine bıçak çekti; o anlar kamerada
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        RİZE'de sağlık raporu almak için gittiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi polikliniğinde bıçak çektiği sağlık görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Osman Kalaycı (43), tutuklandı. Hastane personelinin, bıçak çeken şüpheliyi, ikna edip, sakinleştirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, önceki gün öğle saatlerinde RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Osman Kalaycı’nın, sürücü belgesinde istenilen sağlık raporunu almak için geldiği hastanede, hekimler tarafından araç kullanmasının sakıncalı olduğu belirlendi. Raporu alamayınca sağlık çalışanları ile tartışan Kalaycı, poliklinikte cebindeki bıçağı eline alarak, tehditler savurdu. Hastane personeli tarafından sakinleştirilen şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Kalaycı, tamamlanan sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        O ANLAR KAMERADA

        Şüphelinin poliklinikte elinde bıçakla sağlık çalışanları ile tartıştığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hastane personelinin, elinde bıçak olan şüpheliyi, ikna edip, sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

        VALİ BAYDAŞ’TAN HASTANEYE ZİYARET

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve beraberindeki heyetle hastaneye giderek, sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Vali Baydaş, "Hastaneye sağlık raporu almak için gelen bir hasta, rapor kendi isteği doğrultusunda olmadığından dolayı ilgili sağlık personelimize saldırgan bir tutum sergilemiştir. Gerekli müdahale hastane personeli tarafından yapılmış, daha sonrasında da kolluk birimleri tarafından alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Hiçbir kamu görevlisi, yaptığı kamu görevi nedeni ile şiddete maruz kalamaz ve kalmamalıdır. Yaşanmamasını istediğimiz bir hadiseydi. Buraya gelerek personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ayrıca alınması gereken tedbirler ile ilgili konuları değerlendirdik” diye konuştu.

        'DEĞİL FİZİKSEL, SÖZEL ŞİDDET DAHİ KABUL EDİLEMEZ'

        RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da görevini iyi şekilde yapan sağlık çalışanlarına karşı bıçakla tehdit gibi bir vahim olayla karşılaştıklarını belirterek, "Bu tür saldırıların son bulması için toplum olarak birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Şimdiye kadar hastanemizde birçok fedakarlık örneğine şahit olduk. Geceli gündüzlü çalışan sağlık çalışanlarımız kendilerini bu hizmete adamış kişiler. Sadece olayı yaşayanları değil, tüm sağlık çalışanlarını etkilemekte olan bir durum. Bu tür olaylar, sağlık hizmeti kalitesini de oldukça düşürmektedir. Toplum olarak destek olursak daha iyi bir hizmet verebileceğimizin inancındayız. Değil fiziksel şiddet, sözel bir şiddet dahi kabul edilemez" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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