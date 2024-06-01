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        'Z' kuşağının ilgisiz olduğu çayda işçi sorununa 'şarjlı makaslı' çözüm

        DOĞU Karadeniz'de çay üreticileri, yabancı işçilerin gelmemesi, yevmiyelerin yüksek oluşunun yanında özellikle son yıllarda gençlerin bahçeye girip, hasada yardımcı olmaması nedeniyle, 'akülü çay kesme motorları'na yöneldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 09:36 Güncelleme: 01.06.2024 - 09:40
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        'Z' kuşağının ilgisiz olduğu çayda işçi sorununa 'şarjlı makaslı' çözüm
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        DOĞU Karadeniz'de çay üreticileri, yabancı işçilerin gelmemesi, yevmiyelerin yüksek oluşunun yanında özellikle son yıllarda gençlerin bahçeye girip, hasada yardımcı olmaması nedeniyle, ‘akülü çay kesme motorları’na yöneldi. Bölgede sıkça yaygınlaşıp, sırtta taşınabilen aküyle de beslenen makinelerle günlük 500 kiloya kadar çay toplayan üreticiler, eski makasları rafa kaldırdı; bu yöntemle işçi sorunlarına da çözüm buldu.

        Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından emek verilen yaş çay tarımında, 1'inci sürgün sezonu devam ediyor. Yabancı işçilerin gelmediği için yevmiyelerin yükseldiği bölgede, özellikle son yıllarda gençlerin de ilgisiz oldukları bahçelere girmemesi nedeniyle üreticiler, elektrikle şarj edilen ‘akülü çay kesme motorları’na yöneldi. Sırtta taşınabilen aküyle beslenen makineler ile günlük 500 kiloya kadar çay toplayan üreticiler, eski usul makasları ise rafa kaldırdı. Satışı artan akülü motorlarla hızlı ve pratik çay toplayabilen üreticiler, kendi çayını hasat ederek, işçi sorununa da çözüm getirdi.

        'BÖLGEMİZ İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK OLDU'

        Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, makineli tarımın bölgede yaygınlaştığını belirterek, “Bölgemizde işçi fiyatları çay maliyetlerindeki en etken sebep. Bu yıl makineli tarım oldukça yaygınlaştı. Yabancı işçilerin gelmemesi, yevmiyelerin çok yüksek oluşu, çiftçilerimizi çay kesme motorlarına yönlendirdi. Çok büyük oranda çay kesme motorlarını çiftçilerimiz satın aldılar. Makineler sayesinde hem toplamada kolaylık sağlanıyor hem de daha fazla ürün toplayabiliyorlar. Bölgemiz için çok büyük bir kolaylık oldu. Bundan sonraki dönemlerde eski model çay makasları büyük ihtimalle rafa kalkacak. Bu sayede işçi bulamama sorununa büyük bir oranda çözüm getirdiğini görebiliyoruz" dedi.

        ‘ÜRETİCİLERİMİZ TARLALARIYLA BARIŞTI’

        Makineli tarımla üreticinin, bahçesiyle barıştığını söyleyen Arslan "Bir makine satın alan üreticimiz bir hevesle kendi tarlasına gidip gün içerisinde 300-400 kilo rahatlıkla çay toplayabiliyor. Daha önceki çay makaslarıyla ilkel şartlarla üreticilerimizi yoran bir metot idi. Fakat makineler ile üreticilerimiz kendi çayını kendi toplayabilir konuma gelmiş gözüküyor. Bu da üreticilerimiz açısından çay hasat bedelinin ilimizde kalmasına, milli ekonomiye daha fazla katkı sağlamasına sebep olduğunu görebiliyoruz. Yabancı işçiler geldiklerinde aldıkları yevmiyeleri yurt dışına götürüyordu. Üreticilerimiz makineler sayesinde tarlalarıyla barıştı. Gençlere mesaj göndermek istiyorum; kendi çayını kendin topla, milli ekonomiye faydamız olsun" diye konuştu.

        ‘YEVMİYECİ ALMAKTAN KURTARDIK’

        Akülü çay kesme makineleri ile daha hızlı ve çok çay topladığını anlatan Emine Küçükmustafa, "Motor sayesinde yevmiyeci almaktan kurtardık. Motorla işleri daha çabuk yapıp daha hızlı çay topluyorsun. Eskiden 5-6 kişi kestiğimiz alanı, şimdi 2 kişi kesebiliyoruz. Daha kısa zamanda daha çok çay kesebiliyoruz” dedi.

        'MAKASLA ÇOK AMELELİK ETMİŞİZ'

        Kenan Küçükmustafa da “Çay motoru sayesinde 10 saatlik işi, yarı yarıya düşürdük. Yevmiye vermekten kurtulduk. Motor çok kolaylık sağlıyor. Biz zamanında makasla çok amelelik etmişiz. Bunu çıkarandan Allah razı olsun; bizlere büyük kolaylık oldu” ifadelerini kullandı.

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