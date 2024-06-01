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        Kestiği ağacın altında kalıp yaralandı

        RİZE'nin Çayeli ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Yusuf S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 14:51 Güncelleme: 01.06.2024 - 14:55
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        Kestiği ağacın altında kalıp yaralandı
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        RİZE’nin Çayeli ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Yusuf S. (65), yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yanıkdağ köyünde meydana geldi. Çay bahçesinde ağaç kesimi yapan Yusuf S.’nin üzerine ağaç devrildi. Yusuf S.’nin ayağı, ağacın altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köylülerin yardımıyla sıkıştığı yerden ayağı kurtarılan Yusuf S., AFAD ekipleri tarafından sedyeyle taşınarak yolda bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan Yusuf S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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