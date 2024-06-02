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        CHP Genel Başkanı Özel: Çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır (2)

        İLÇELERİZİYARET ETTİCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de düzenlenen 'çay mitingi'nin ardından partisinin il başkanlığı ile Pazar, Ardeşen ve Fındıklı belediyelerini ziyaret ederek, belediye başkanlarından çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 19:48 Güncelleme: 02.06.2024 - 19:50
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        CHP Genel Başkanı Özel: Çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır (2)
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        İLÇELERİZİYARET ETTİ

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de düzenlenen 'çay mitingi'nin ardından partisinin il başkanlığı ile Pazar, Ardeşen ve Fındıklı belediyelerini ziyaret ederek, belediye başkanlarından çalışmaları hakkında bilgi aldı. Fındıklı Belediye Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Özel, "Geçmişe göre biraz daha avantajlı süreçler olacak. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler SODEM yapısı altında örgütlendiler ve belediye hizmetlerinin eş güdümü, belediye personelinin meclis üyelerinin, başkanların hem sürecin başında hem süreç ilerledikçe eğitimleri, denetimleri ve birbirleriyle dayanışmalarını örgütleyecek yepyeni bir model var. Fındıklı gibi dezavantajlı durumda olan ilçeler, Ardeşen gibi, Pazar gibi mutlaka burada önceliklendirilmek durumunda. Ayın 5’inde Türkiye Belediyeler Birliği yönetimi seçilecek. Orada da Cumhuriyet Halk Partisi çoğunlukta. Daha önceden duyurduk, konuştuk. Çoğunluğumuza dayanıp, tamamını almayacağız yönetimin. Oransal olarak dağıtacağız. Kaynaklarda da temsil ettiğimiz nüfus yapılan hizmeti yaptığımız yerde toplamda ne kadar artı değer üretiliyorsa onun üzerinden bir paylaşım söz konusu olacak" dedi.

        'BAŞKANLARIMIZIN CEPLERİNDE BİRER ANAHTAR VAR'

        Kimseyi dışlamayacaklarını kaydeden Özel, "Kimseyi dışlamayacağız ama sizin gibi kültür, sanat, turizm noktasında çok desteklenmesi gereken sosyal projeler olan belediyelerin projeleri mutlaka önceliklendirilecek. Avrupa Birliği'nden, diğer fonlardan projelerin bulunması için tüm destekleri Cumhuriyet Halk Partisi ve kurmuş olduğu yapılar sağlamaya çalışacak. Hep söylediğimiz bir şeyi Fındıklı'da söylemiş olayım. Pazar’da, Ardeşen’de de söylemedim. Belediye başkanlarımızın ceplerinde birer anahtar var. Bu anahtarlar her zamankinden farklı olarak belediyenin veya o kentin altın anahtarı ya da belediyenin kapısının anahtarı. Kasa anahtarı değil. Bu sefer başka bir anahtar var. O anahtar gelecekteki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının anahtarı. İyi belediyecilik, dürüst belediyecilik, şeffaf belediyecilik, halkçı belediyecilik Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının kapısını açacak. O anahtarı belediye başkanlarımızın en iyi şekilde iktidarımıza giden kapıyı açmak için kullanacaklarına inanıyoruz” diye konuştu.

        Özel, partililerle bir araya gelerek toplantı da gerçekleştirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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