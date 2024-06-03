Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de silahlı kavga: 1 yaralı

        RİZE'de, E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 22:28 Güncelleme: 03.06.2024 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de silahlı kavga: 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE'de, E.Y., kaldırımda tartıştığı H.K.’nın tabanca ile açtığı ateş sonucu bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. E.Y. hastaneye kaldırılırken, polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kaldırım yürürken karşılaşan E.Y. ve H.K. arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma esnasında H. K. üzerinde taşıdığı tabancayla E.Y.'ye 2 el ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan birinin ayağına isabet ettiği E.Y. yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunu iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çöken bina soruşturmasında mülk sahibi tutuklandı
        Çöken bina soruşturmasında mülk sahibi tutuklandı
        Biden'ın en sert sınır tedbiri
        Biden'ın en sert sınır tedbiri
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        İntikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı
        İntikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı
        Çin'den Zelenskiy'e yalanlama
        Çin'den Zelenskiy'e yalanlama
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        "İlk olarak Ali Koç ile görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç ile görüştüm"
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor yeni sezon formalarını tanıttı
        Çaykur Rizespor yeni sezon formalarını tanıttı
        Rize'de uyuşturucuyla ilgili 35 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Rize'de uyuşturucuyla ilgili 35 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Rize'de alabalık üreticilerine 10 milyon 425 bin liralık destek
        Rize'de alabalık üreticilerine 10 milyon 425 bin liralık destek
        Özgür Özel: Çay üreticisinin derdini çözeceğiz
        Özgür Özel: Çay üreticisinin derdini çözeceğiz
        CHP Genel Başkanı Özel: Çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır (2)
        CHP Genel Başkanı Özel: Çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır (2)
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de partisinin belediye başkanlıklarını z...
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de partisinin belediye başkanlıklarını z...