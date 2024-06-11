Bahreyn'den Rize'ye ilk charter seferiyle 155 yolcu geldi

Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden Rize’de yaz sezonun açılmasının ardından Bahreyn’den, Rize - Artvin Havalimanı'na 155 yolcusuyla ilk charter seferiyle inen uçak, havacılık seremonisi olan 'su takı' töreniyle karşılandı. Uçaktan inen yolcuları apronda Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Rize- Artvin Havalimanı Müdürü Fikret Akbulut ve havalimanı çalışanları karşıladı. Rize Valiliği girişimi ile charter seferleri Orta Doğu ülkelerinden haftada 2 gün olarak düzenlenecek.

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