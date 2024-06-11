Fırtına Deresi'ne girip sürüklenen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, 2'si aranıyor
RİZE'nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi'ne serinlemek için giren ve sürüklenen 4 kişiden 2'si kayboldu, diğerleri çevredekiler tarafından kurtarıldı.
RİZE'nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi'ne serinlemek için giren ve sürüklenen 4 kişiden 2'si kayboldu, diğerleri çevredekiler tarafından kurtarıldı. Kayıp 2 kişi ekipler tarafından aranıyor.
Olay, saat 17.00 saatlerinde ilçeden geçen Fırtına Deresi'nde meydana geldi. İlçede isimleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, serinlemek için Fırtına Deresi'ne girdi. 4 kişi, bir süre sonra suda sürüklenmeye başladı. Derede sürüklenen 4 kişiyi görenler, suya atladı. Suya kapılarak sürüklenen 4 kişiden 2'si, çevredekiler tarafından kurtarılıp, kıyıya çekildi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma, AKUT ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kurtarılan 2 kişi, ambulanslarla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ekipler, kaybolan 2 kişiye ulaşmak için arama- kurtarma çalışması başlattı.
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