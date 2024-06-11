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        Fırtına Deresi'nde sürüklenen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu (2)

        KAYIP2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIRize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'nde dalgıç ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarında; suda sürüklenerek kaybolan 2 kişinin cansız bedenine, denize yakın noktada ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 18:42 Güncelleme: 11.06.2024 - 18:45
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        Fırtına Deresi'nde sürüklenen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu (2)
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        KAYIP2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'nde dalgıç ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarında; suda sürüklenerek kaybolan 2 kişinin cansız bedenine, denize yakın noktada ulaşıldı. İsimleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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