Fırtına Deresi'nde sürüklenen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu (2)

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'nde dalgıç ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarında; suda sürüklenerek kaybolan 2 kişinin cansız bedenine, denize yakın noktada ulaşıldı. İsimleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

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