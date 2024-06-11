Fırtına Deresi'nde sürüklenen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu (3)

HEPSİKUR'AN KURSU ÖĞRENCİSİ, HOCALARI GÖZALTINDA

Rize'nin Ardeşen ilçesinde sıcak havadan bunalarak girdikleri Fırtına Deresi'nde akıntıya kapılan 4 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği; ekipler tarafından sudan çıkarılan 2 kişinin ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, suya girenlerin Kur'an kursu öğrencisi olduğu, dereye girdiklerinde ise Kur'an kursu hocasıyla birlikte olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma kapsamında öğrencilerin kimlikleri gizli tutulurken, Kur'an kursu hocasının ise gözaltına alındığı öğrenildi. Olay sonrası Ardeşen Kaymakamlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: