Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Fırtına Deresi'nde sürüklenen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu (3)

        HEPSİKUR'AN KURSU ÖĞRENCİSİ, HOCALARI GÖZALTINDARize'nin Ardeşen ilçesinde sıcak havadan bunalarak girdikleri Fırtına Deresi'nde akıntıya kapılan 4 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği; ekipler tarafından sudan çıkarılan 2 kişinin ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, suya girenlerin Kur'an kursu öğrencisi olduğu, dereye girdiklerinde ise Kur'an kursu hocasıyla birlikte olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 22:42 Güncelleme: 11.06.2024 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fırtına Deresi'nde sürüklenen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        HEPSİKUR'AN KURSU ÖĞRENCİSİ, HOCALARI GÖZALTINDA

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde sıcak havadan bunalarak girdikleri Fırtına Deresi'nde akıntıya kapılan 4 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği; ekipler tarafından sudan çıkarılan 2 kişinin ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, suya girenlerin Kur'an kursu öğrencisi olduğu, dereye girdiklerinde ise Kur'an kursu hocasıyla birlikte olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma kapsamında öğrencilerin kimlikleri gizli tutulurken, Kur'an kursu hocasının ise gözaltına alındığı öğrenildi. Olay sonrası Ardeşen Kaymakamlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

        "Rize İli Ardeşen ilçemiz Fırtına deresinde serinlemek amacıyla suya giren 6 Kur’an Kursu öğrencisinin akıntıya kapılmaları üzerine 1 Kur’an Kursu Hocası öğrencileri kurtarmak için suya girmiş olup kendisi de boğulma tehlikesi geçirmiştir. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde sağ olarak kurtarılan 5 kişiden 2’si yoğun bakıma kaldırılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları kısa sürede tamamlanmıştır. Arama çalışmalarına 27’si AFAD personeli olmak üzere Deniz Polisi, JAK, Sahil Güvenlik, 112 Acil Sağlık ve AKUT Ekibi, Dereyi ve bölgeyi iyi bilen Rafting ve Kanocu rehberlerin katılımıyla toplamda 63 personel katılmıştır. Olayla ilgili Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adli, Ardeşen Kaymakamlığı tarafından idari tahkikat başlatılmış olup olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'den Erdoğan-Özel zirvesi açıklaması
        CHP'den Erdoğan-Özel zirvesi açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Bakan Fidan, Putin'le görüştü
        Bakan Fidan, Putin'le görüştü
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        Erkek arkadaşıyla yakınlaşan kadınları darbetti, tutuklandı
        Erkek arkadaşıyla yakınlaşan kadınları darbetti, tutuklandı
        Yardım isteyen Filistinli infaz edildi
        Yardım isteyen Filistinli infaz edildi
        Ölüme böyle gitti
        Ölüme böyle gitti
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Dijital bankanın farkı ne?
        Dijital bankanın farkı ne?
        11 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        11 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Rize'de yapay gölde akıntıya kapılan 4 kişiden 2'si hayatını...
        GÜNCELLEME 2 - Rize'de yapay gölde akıntıya kapılan 4 kişiden 2'si hayatını...
        Fırtına Deresi'nde sürüklenen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, kayıp 2 kişinin ca...
        Fırtına Deresi'nde sürüklenen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, kayıp 2 kişinin ca...
        GÜNCELLEME - Rize'de yapay gölde akıntıya kapılan 4 kişiden 2'si öldü
        GÜNCELLEME - Rize'de yapay gölde akıntıya kapılan 4 kişiden 2'si öldü
        Rize'de yapay gölde akıntıya kapılan 4 kişi yaralı kurtarıldı
        Rize'de yapay gölde akıntıya kapılan 4 kişi yaralı kurtarıldı
        Fırtına Deresi'ne girip sürüklenen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, 2'si aranıyor
        Fırtına Deresi'ne girip sürüklenen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, 2'si aranıyor
        Bahreyn'den Rize-Artvin Havalimanı'na charter seferler başladı
        Bahreyn'den Rize-Artvin Havalimanı'na charter seferler başladı