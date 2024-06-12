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        Balık tutarken ayıyla karşılaştılar; o anlar kamerada

        RİZE'nin Güneysu ilçesinde Süleyman Arıcı, arkadaşı Ümit Okul ile dere kenarında balık tutarken ayıyla karşılaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 20:55 Güncelleme: 12.06.2024 - 21:00
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        Balık tutarken ayıyla karşılaştılar; o anlar kamerada
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        RİZE'nin Güneysu ilçesinde Süleyman Arıcı, arkadaşı Ümit Okul ile dere kenarında balık tutarken ayıyla karşılaştı. Bağırarak ayıyı kaçırmaya çalışan 2 arkadaşın panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Güneysu ilçesinde balık tutmak için dere kenarına giden Süleyman Arıcı ve arkadaşı Ümit Okul, oltalarını atıp, beklemeye başladı. Derede balık tuttukları esnada derenin üst kısımda sesler duyan 2 arkadaş, balık avlamaya çalışan bir boz ayıyı fark etti. Arkadaşların bağırarak kaçırmaya çalıştıkları ayı bir süre bekledikten sonra ormanlık alana girip, gözden kayboldu. Balık avlarken karşılaştıkları ayıyı uzaklaştırmaya çalışan arkadaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde; Ümit Okul'un balık tutarken boz ayının derede gezindiği, 2 arkadaşın bağırarak ayıyı kaçırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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