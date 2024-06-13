Papanikolaou, Çaykur Rizespor'da

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Polonya’nın Rakow Czestochowa takımından Giannis Papanikolaou'yu kadrosuna kattı. Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Giannis Papanikolaou’ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına başladı. Yeşil-mavili ekip, Polonya’nın Rakow Czestochowa takımında forma giyen 25 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou'yu 3 yıllığına kadrosuna dahil etti. Sağlık kontrolünden geçen genç orta saha oyuncusu için İstanbul'da imza töreni düzenlendi.

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