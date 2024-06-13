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        Papanikolaou, Çaykur Rizespor'da

        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yunan orta sahası oyuncusu Giannis Papanikolaou'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:23 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:25
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        Papanikolaou, Çaykur Rizespor'da
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        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yunan orta sahası oyuncusu Giannis Papanikolaou'yu kadrosuna kattı.

        Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına başladı. Yeşil-mavili ekip, Polonya’nın Rakow Czestochowa takımında forma giyen 25 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou'yu 3 yıllığına kadrosuna dahil etti. Sağlık kontrolünden geçen genç orta saha oyuncusu için İstanbul'da imza töreni düzenlendi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Polonya’nın Rakow Czestochowa takımından Giannis Papanikolaou'yu kadrosuna kattı. Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Giannis Papanikolaou’ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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