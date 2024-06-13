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        Rize'de aracıyla dereye düşen sürücü yaralandı

        RİZE'nin Çayeli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye düşen arazi aracının sürücüsü Efe Karakaş yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 17:50 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:55
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        Rize'de aracıyla dereye düşen sürücü yaralandı
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        RİZE'nin Çayeli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye düşen arazi aracının sürücüsü Efe Karakaş yaralandı.

        Kaza, Çayeli ilçesi Çataldere köyünde meydana geldi. Efe Karakaş idaresindeki arazi aracı UTV, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkıp Senoz Deresi'ne uçtu. Derede yan yatan UTV'nin sürücüsü Karakaş, yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dereden çıkardığı Efe Karakaş, ambulansla İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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