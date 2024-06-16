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        Rize'de otomobil bariyere çarptı; anne ile 2 çocuğu öldü, baba ve oğlu ağır yaralı

        RİZE'nin İyidere ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki Gülcan Bal (40) ile çocukları Burak (12) ve Mert (16) hayatını kaybetti, sürücü Ümit Bal (41) ile oğlu Mehmet Ziya (5) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 12:08 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:10
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        Rize'de otomobil bariyere çarptı; anne ile 2 çocuğu öldü, baba ve oğlu ağır yaralı
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        RİZE'nin İyidere ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki Gülcan Bal (40) ile çocukları Burak (12) ve Mert (16) hayatını kaybetti, sürücü Ümit Bal (41) ile oğlu Mehmet Ziya (5) ağır yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Trabzon istikametine seyreden Ümit Bal yönetimindeki 53 HC 293 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücü Ümit Bal, eşi Gülcan Bal ile çocukları Burak, Mert ve Mehmet Ziya, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan anne ile çocukları Burak ve Mert, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren Ümit Bal ile oğlu Mehmet Ziya'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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