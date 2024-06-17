Bakan Bak: Dünya liderleriyle görüştük; inşallah zulüm sona erecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gazze'de yaşanan soykırım bizi derinden üzüyor. Bu zulme son vermek gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki temasları devam ediyor. 3 gün önce de İspanya ve İtalya'daydık. Dünya liderleriyle görüştük; inşallah o zulüm de sona erecek'' dedi.

Rize Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda Kurban Bayramı’nın 2. gününde bayramlaşma töreni düzenledi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma sonrası katılımcılara kavurma ile pilav ikram edildi.

'BURUK BİR BAYRAM GEÇİRİYORUZ' Bayramlaşma sonrası açıklamada bulunan Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya ve Fransa ziyaretlerinde Gazze'de yaşanan olayları gündeme taşıdığını ve zulme çözüm aradıklarını söyledi. Bak “Bizim açımızdan bu bayram buruk geçiyor. Gazze'de yaşanan soykırım bizi derinden üzüyor. Bu zulme son vermek gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki temasları devam ediyor. 3 gün önce de İspanya ve İtalya'daydık. Dünya liderleriyle görüştük; inşallah o zulüm de sona erecek” ifadelerini kullandı.