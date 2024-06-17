Bakan Bak: Dünya liderleriyle görüştük; inşallah zulüm sona erecek
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gazze'de yaşanan soykırım bizi derinden üzüyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gazze'de yaşanan soykırım bizi derinden üzüyor. Bu zulme son vermek gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki temasları devam ediyor. 3 gün önce de İspanya ve İtalya'daydık. Dünya liderleriyle görüştük; inşallah o zulüm de sona erecek'' dedi.
Rize Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda Kurban Bayramı’nın 2. gününde bayramlaşma töreni düzenledi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma sonrası katılımcılara kavurma ile pilav ikram edildi.
'BURUK BİR BAYRAM GEÇİRİYORUZ'
Bayramlaşma sonrası açıklamada bulunan Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya ve Fransa ziyaretlerinde Gazze'de yaşanan olayları gündeme taşıdığını ve zulme çözüm aradıklarını söyledi. Bak “Bizim açımızdan bu bayram buruk geçiyor. Gazze'de yaşanan soykırım bizi derinden üzüyor. Bu zulme son vermek gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki temasları devam ediyor. 3 gün önce de İspanya ve İtalya'daydık. Dünya liderleriyle görüştük; inşallah o zulüm de sona erecek” ifadelerini kullandı.
'HERKESİ EKRAN BAŞINA DAVET EDİYORUZ'
Bakan Osman Aşkın Bak, Almanya'da süren şampiyona ve olimpiyatların önemine de dikkati çekerek “Şampiyona, Almanya ile İskoçya maçı ile başladı. Vatandaşlarımız televizyon başında izliyorlar. Yarın da milli takımımızın maçı var. Akşam saat 19. 00'da Gürcistan karşısında oynayacaklar. Herkesi ekran başına bekliyoruz. Almanya'da biletler tükenmiş. Orada da büyük bir ilgi var. Tabii Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımız katılıyorlar. Olimpiyatlar çok önemli. Paris olimpiyatları için de çalışıyoruz” diye konuştu.
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