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        Kazada ölen anne ve 2 çocuğu, son yolculuklarına uğurlandı

        RİZE'nin İyidere ilçesinde otomobilin bariyere çarptığı kazada hayatını kaybeden Gülcan (40) ile çocukları Burak (12) ve Mert Bal (16), Pazar ilçesinde dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 18:26 Güncelleme: 17.06.2024 - 18:30
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        Kazada ölen anne ve 2 çocuğu, son yolculuklarına uğurlandı
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        RİZE'nin İyidere ilçesinde otomobilin bariyere çarptığı kazada hayatını kaybeden Gülcan (40) ile çocukları Burak (12) ve Mert Bal (16), Pazar ilçesinde dualarla son yolculuklarına uğurlandı. Kazada çocuğu Mehmet Ziya Bal (5) ile yaralanıp, tedavileri devam eden sürücü Ümit Bal'ın ailesiyle birlikte kurban kesimi için Rize'den Trabzon'da gittikleri öğrenildi.

        Kaza, dün sabah saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Trabzon istikametine giden Ümit Bal yönetimindeki 53 HC 293 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücü Ümit Bal, eşi Gülcan Bal ile çocukları Burak, Mert ve Mehmet Ziya, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan anne ile çocukları Burak ve Mert, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren Ümit Bal ile oğlu Mehmet Ziya'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

        ANNE VE 2 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ

        Kazada yaşamını yitiren anne Gülcan Bal ile çocukları Burak ve Mert Bal için Pazar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile çok sayıda kişi katıldı. Bakan Bak, cenazede Bal ailesine taziye dileklerinde bulundu. Kazada ölen Burak Bal'ın tabutu üzerine sporcusu olduğu 8 numaralı Pazarspor forması konuldu. Anne ve 2 çocuğu, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası dualarla Boğazlı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

        KURBAN KESİMİ İÇİN TRABZON'A GİDİYORLARMIŞ

        Kazada çocuğu Mehmet Ziya Bal ile yaralanan sürücü Ümit Bal'ın ailesiyle birlikte kurban kesimi ve bayram ziyaretleri için otomobiliyle Rize'den yola çıkıp, Trabzon'un Akçaabat ilçesine gittikleri öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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