Jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı

Olay, 17 Haziran akşamı Kalkandere ilçesindeki askeri lojmanda meydana geldi. Yaklaşık 1,5 ay önce evlenen jandarma komutanı Üsteğmen Aydın Samet Ekşi ile Aylin Ekşi çiftinin dairesinden tek el silah sesi duyuldu. Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Aylin Ekşi’yi yerde kanlar içinde başından vurulmuş halde buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Aylin Ekşi'nin öldüğü belirlendi. Aylin Ekşi'nin cenazesi, savcılık ve olay yeri incelemeleri sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

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