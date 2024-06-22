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        Rize'de heyelan kamerada

        RİZE'de Akarsu köyünde önceden taş ocağı olarak kullanılan bölgede heyelan meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 11:42 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:45
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        Rize'de heyelan kamerada
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        RİZE’de Akarsu köyünde önceden taş ocağı olarak kullanılan bölgede heyelan meydana geldi. Toprağın gürültüyle kaydığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

        Merkeze bağlı Akarsu köyünde daha önce taş ocağı olarak kullanılan dik yamaçta dün heyelan meydana geldi. Heyelanla yamaçtan kopan toprak yığını terk edilen taş ocağı alanına aktı. AFAD ekipleri heyelanlı alanda inceleme yaptı. Yetkililer bölgenin güvenlik şeridi çekilip, toprak kaymasına karşı önlem alınan alan olduğunu bildirdi. Toprağın kaydığı anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, dik yamaçtaki toprağın hızla aşağıya doğru hareket ettiği, çevreyi toz bulutu kapladığı yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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