Rize'de denize giren Gürcistanlı boğuldu

Pazar ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde dün denize giren Gürcistan uyruklu Avtandil Tavartkiladze, akıntıya kapılıp sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin kıyıya çıkardığı Tavartkiladze’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tavartkiladze'nin cenazesi, otopsinin ardından ülkesine gönderilmek üzere ailesine teslim edildi.

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