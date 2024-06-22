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        Rize'de denize giren Gürcistanlı boğuldu

        RİZE'de girdiği denizde akıntıya kapılan Gürcistan uyruklu Avtandil Tavartkiladze (45), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 12:17 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:20
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        Rize'de denize giren Gürcistanlı boğuldu
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        RİZE'de girdiği denizde akıntıya kapılan Gürcistan uyruklu Avtandil Tavartkiladze (45), boğuldu.

        Pazar ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde dün denize giren Gürcistan uyruklu Avtandil Tavartkiladze, akıntıya kapılıp sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin kıyıya çıkardığı Tavartkiladze’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tavartkiladze'nin cenazesi, otopsinin ardından ülkesine gönderilmek üzere ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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