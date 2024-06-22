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        Hafif ticari araca çarpan otomobil karşı şeride geçti; 3 yaralı

        RİZE'de, aynı yöne giden hafif ticari araca çarpıp refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 14:05 Güncelleme: 22.06.2024 - 14:10
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        Hafif ticari araca çarpan otomobil karşı şeride geçti; 3 yaralı
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        RİZE’de, aynı yöne giden hafif ticari araca çarpıp refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde kent merkezinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Rize’den Artvin yönüne giden Ü.Y. (51) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde seyreden S.E. idaresindeki 34 HAB 954 plakalı hafif ticari araca çarptı. Sürüklenen otomobil, refüjdeki demir aydınlatma direğine çarparak, karşı şeride geçti. Yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak duran otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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