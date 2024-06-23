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        Ayder'de boğalar güreşti

        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda 28'inci Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali kapsamında boğa güreşleri düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 16:50 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:55
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        Ayder'de boğalar güreşti
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        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda 28'inci Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali kapsamında boğa güreşleri düzenlendi. Dereceye giren boğaların sahiplerine 500 bin lira ödül verildi.

        Ayder Yaylası Galer Düzü mevkiinde bulunan arenada düzenlenen güreşlere; baş, başaltı, küçük orta, büyük orta ve ayak kategorisinde 5 ayrı kulvarda toplamda 70 boğa katıldı. Boynuz kontrolleri gerçekleştirilen boğalar sırasıyla arenaya alındı. Boğa sahipleri ve seyircilerin büyük heyecan yaşadığı güreşlerde bazı boğalar güreşini hemen tamamlarken, bazıları ise güreşemeden arenayı terk etti. Arenayı terk eden boğaların sahibi hayal kırıklığına uğradı. Dereceye giren boğaların sahiplerine yaklaşık 500 bin lira ödül dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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