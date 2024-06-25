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        Banka kapısına bisikleti kilitleyince, personel mahsur kaldı

        RİZE'de bir kişinin çalınmaması için banka kapısına kilitlediği bisiklet nedeniyle içeride bulunan personel mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 18:44 Güncelleme: 25.06.2024 - 18:45
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        Banka kapısına bisikleti kilitleyince, personel mahsur kaldı
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        RİZE'de bir kişinin çalınmaması için banka kapısına kilitlediği bisiklet nedeniyle içeride bulunan personel mahsur kaldı. Bisikletin sahibine ulaşılamayan banka personeli, kilidi kırarak kapıyı açabildi.

        Olay dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde yer alan özel bir bankada meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, çalınmasından endişe ettiği bisikletini bankanın cam kapı koluna kilitledi. Kimliği belirsiz kişi bisikletini bırakıp, kapalı sandığı bankanın çevresinden uzaklaşırken, içeride çalışan personel dışarı çıkamadı. Mesaisi biten banka personeli, çevredekilerin bisikletin sahibine ulaşılmasını isterken, yaklaşık 1 saat boyunca bankada mahsur kaldı. Bisikletin sahibine ulaşılamayan banka personeli, kilidi kırarak kapıyı açabildi. Bisikletin banka kapısına kilitlendikten sonra yaşananlar da çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüde; bankadaki görevlinin dışarı çıkmak için kapıyı araladığı, ancak başarılı olamadığı yer alırken, o anları kayda alan kişinin de "İlginç olay, ancak bu Rize'de olur. Başka yerde yaşayamam. Bankayı kapalı bilen şahıs, bisikletini sağlama aldığı sandı ama bankadaki çalışanlar içeride mahsur kaldı" dediği duyuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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