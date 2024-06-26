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        Rize'de sağanak, taşkın ve heyelanlara neden oldu

        RİZE'de sağanak etkili oldu, bazı köylerde heyelan ve taşkınlara neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:07 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:10
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        Rize'de sağanak, taşkın ve heyelanlara neden oldu
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        RİZE’de sağanak etkili oldu, bazı köylerde heyelan ve taşkınlara neden oldu. Belediye ekipleri iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

        Güneysu, Pazar, Ardeşen, Fındıklı ve Çamlıhemşin ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken, yağış sonrası yüksek rakımlı köylerde taşkın ve heyelanlar meydana geldi. Ardeşen’den geçen Fırtına Deresi’nde su seviyesi ve debisi yükseldi, suyun rengi yeşilden, kahverengiye döndü. Birçok köyde küçük ve orta çaplı heyelanların taşıdığı taş ve toprakla dolan yollarda belediye ekipleri, iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Ekipler yolları temizleyerek ulaşıma açarken, tıkalı büz ve mazgalları da açarak önlem aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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