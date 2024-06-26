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        Rize'de okul personeli açığa alındı

        RİZE'de Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli personel H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:05 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:10
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        Rize'de okul personeli açığa alındı
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        RİZE’de Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli personel H.T., ‘Öğrencilere karşı maksadını aşan hal ve hareketlerde bulunduğu’ gerekçesiyle başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

        Rize Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli personel H.T.’nin öğrencilere yönelik maksadını aşan hal ve harekette bulunduğu iddiası ile yapılan şikayetler üzerine Rize Valiliği soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında öğrencilere yönelik uygunsuz davranışlar sergilediği tespit edilen H.K., açığa alındı.

        Rize Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, “Rize Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi personeli H.T. hakkında öğrencilere karşı maksadını aşan hal ve hareketlerde bulunduğuyla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğümüze bugün ulaşan şikayet değerlendirilmiş olup aynı gün konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma başlatılmış ve bahse konu personel açığa alınmıştır. Konu Valiliğimizce takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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