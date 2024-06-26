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        Rize'de sağanak, taşkın ve heyelanlara neden oldu (2)

        PAZAR'DAYOLLAR GÖLE DÖNDÜRize'nin Pazar ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:16 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:20
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        Rize'de sağanak, taşkın ve heyelanlara neden oldu (2)
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        PAZAR'DAYOLLAR GÖLE DÖNDÜ

        Rize'nin Pazar ilçesinde sağanak etkili oldu. Göle dönen yollarda araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçe belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı, su baskınlarına müdahale edip, mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde yer yer su birikintileri oluştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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