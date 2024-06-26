Rize'de sağanak, taşkın ve heyelanlara neden oldu (2)

Rize'nin Pazar ilçesinde sağanak etkili oldu. Göle dönen yollarda araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçe belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı, su baskınlarına müdahale edip, mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde yer yer su birikintileri oluştu.

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