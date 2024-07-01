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        Seyir halindeki hafif ticari araç, alev topuna döndü

        RİZE'deseyir halindeki hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:55
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        Seyir halindeki hafif ticari araç, alev topuna döndü
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        RİZE'deseyir halindeki hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı. Sürücünün araçtan çıkarak kurtulduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aracın alev topuna döndüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Gülbahar Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde seyreden 53 HN 915 plakalı hafif ticari araç, sabah saatlerinde motor kısmından alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracını durdurup dışarı çıktı. Bu sırada alevler, bir anda tüm aracı sardı. İhbarla adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Hafif ticari aracın alev topuna döndüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; yol kenarındaki otomobilin alev topuna dönmesi ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürme anları yer aldı. Hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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