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        Silahlı kavgada ölen belediye başkanı markette darbedilmiş

        RİZE'nin Ardeşen ilçesinde husumetliler arasında çıkan tartışmada eski Tunca Beldesi Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in (56) tabancayla vurularak öldürüldüğü olay öncesinde yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 10:47 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:50
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        Silahlı kavgada ölen belediye başkanı markette darbedilmiş
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        RİZE'nin Ardeşen ilçesinde husumetliler arasında çıkan tartışmada eski Tunca Beldesi Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in (56) tabancayla vurularak öldürüldüğü olay öncesinde yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Başkan Aytemiz’in bir marketin manav reyonunda beklediği sırada 2 kişi tarafından darbedilip, kendisine silah çekildiği anlar yer alıyor.

        Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ardeşen ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İlçenin Tunca beldesinde bir dönem AK Parti’den belediye başkanlığı yapan Ahmet Naci Aytemiz ile daha önceden husumetli olduğu kişiler arasında bir markette tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, tabancalarla birbirine ateş etti. Caddeye taşan çatışmada H.K.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Aytemiz, kanlar içinde yere yığıldı, ismi açıklanmayan 1 kişi de omzundan yaralandı.

        Silahlı kavgaya karışan şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Aytemiz, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aytemiz, tüm çabaya rağmen kurtarılamadı. Rize Devlet Hastanesi'ndeki diğer yaralının tedavisi ise sürüyor.

        Polis ekipleri tarafından olayda silah kullandığı saptanan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

        OLAY ÖNCESİ YAŞANANLAR KAMERADA

        Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ahmet Naci Aytemiz'in bir marketin manav reyonunda beklediği sırada 2 kişi tarafından darbedilip, kendisine silah çekildiği anlar yer aldı. Aytemiz'in saldırganları uzaklaştırmaya çalışmasıyla müşterilerin kaçması da güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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