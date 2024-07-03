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        Silahlı kavgada ölen belediye başkanı markette darbedilmiş (2)

        FİRARİŞÜPHELİ YAKALANDIRize'nin Ardeşen ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan eski Tunca Beldesi Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in (56) öldürülmesine yönelik başlatılan soruşturmada cinayet şüphelisi H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:56 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:00
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        Silahlı kavgada ölen belediye başkanı markette darbedilmiş (2)
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        FİRARİŞÜPHELİ YAKALANDI

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan eski Tunca Beldesi Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in (56) öldürülmesine yönelik başlatılan soruşturmada cinayet şüphelisi H.K. de yakalandı. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunanların sayısı 3’e yükselirken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

        Ardeşen Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olaya karışan tüm şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, “Tunca eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz’in vefatıyla sonuçlanan menfur olay sonrası kaçan failler E.B., H.K. ve H.K. tespit edilmiş; E.B. ve H.K. kısa sürede yakalanmıştı. Aranan diğer şüpheli H.K. da emniyet kuvvetlerimizin yoğun çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştı” denildi.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Cinayet öncesi bir markette darbedildiği ortaya çıkan Ahmet Naci Aytemiz için Ardeşen ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılanlar, Aytemiz ailesine taziyelerini iletti. Ahmet Naci Aytemiz’in cenazesi, Ardeşen Merkez Camisi’nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

        Mehmet Can PEÇE/ARDEŞEN (Rize),

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