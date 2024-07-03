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        Yüzme havuzunda rahatsızlanan 3 çocuk hastaneye kaldırıldı

        MehmetCan PEÇE/ RİZE, (DHA- RİZE'de olimpik yüzme havuzunda yüzerken klordan etkilendiği belirtilen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 18:46 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:45
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        Yüzme havuzunda rahatsızlanan 3 çocuk hastaneye kaldırıldı
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        MehmetCan PEÇE/ RİZE, (DHA- RİZE'de olimpik yüzme havuzunda yüzerken klordan etkilendiği belirtilen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Olay sabah saatlerinde Rize Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda meydana geldi. Yüzmek için havuza giren ilkokul öğrencileri havalandırma sisteminde meydana gelen arızadan dolayı ortamda biriken klor kokusundan etkilendi. Solunum sıkıntısı çeken öğrencilere havuz görevlileri anında müdahale ederek, havuzdan çıkardı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.D.B. (8), D.D. (7) ve E.S.D. (7) tedavi altına alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sudan alınan numunede olumsuzluğa rastlanılmadığı, olayın havalandırma makinelerinin kısa süreli arızalanmasından meydana geldiğini öğrenildi. Konuyla ilgili incelemeler sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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