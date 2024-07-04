Ali Sowe Rizespor'da

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz geçtiğimiz yıl MKE Ankaragücü forması giyen Ali Sowe'u kadrosuna kattı. 30 yaşındaki Gambiyali forvet Ali Sowe, başkanımız İbrahim Turgut’un katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Ali Sowe’a “hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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