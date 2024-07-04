Ali Sowe Rizespor'da
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü forması giyen Ali Sowe'u kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü forması giyen Ali Sowe'u kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, geçtiğimiz yıl MKE Ankaragücü'nde forma giyen 30 yaşındaki Gambiyali forvet Ali Sowe'u 1 yıllığına kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen deneyimli forvet için İstanbul'da imza töreni düzenlendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz geçtiğimiz yıl MKE Ankaragücü forması giyen Ali Sowe'u kadrosuna kattı. 30 yaşındaki Gambiyali forvet Ali Sowe, başkanımız İbrahim Turgut’un katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Ali Sowe’a “hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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