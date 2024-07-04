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        Çay fabrikasının bahçesine giren yavru ayı kamerada

        RİZE'nin Pazar ilçesinde çay fabrikası bahçesine giren yavru ayının sokak köpekleri tarafından kovalandığı anlar, güvelik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 10:24 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:25
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        Çay fabrikasının bahçesine giren yavru ayı kamerada
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        RİZE'nin Pazar ilçesinde çay fabrikası bahçesine giren yavru ayının sokak köpekleri tarafından kovalandığı anlar, güvelik kamerasına yansıdı.

        Olay, sabah saatlerinde ÇAYKUR'a ait çay fabrikasında meydana geldi. Ormandan gelen yavru ayı, koşarak fabrikanın bahçesine girdi. Sokak köpeklerinin kovaladığı yavru ayı ormana doğru kaçıp gözden kayboldu. Yaşananlar ise fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yavru ayının fabrikanın bahçesine kadar girdiği ve sokak köpeklerinin ayıyı kovalama anları yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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