Çay fabrikasının bahçesine giren yavru ayı kamerada

Olay, sabah saatlerinde ÇAYKUR'a ait çay fabrikasında meydana geldi. Ormandan gelen yavru ayı, koşarak fabrikanın bahçesine girdi. Sokak köpeklerinin kovaladığı yavru ayı ormana doğru kaçıp gözden kayboldu. Yaşananlar ise fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yavru ayının fabrikanın bahçesine kadar girdiği ve sokak köpeklerinin ayıyı kovalama anları yer aldı.

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