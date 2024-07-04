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        Yüzme havuzunda rahatsızlanan çocukların aileleri olay anını anlattı

        RİZE'de olimpik yüzme havuzunda yüzerken klordan etkilenen 3 çocuğun hastanede tedavileri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:11 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:15
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        Yüzme havuzunda rahatsızlanan çocukların aileleri olay anını anlattı
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        RİZE'de olimpik yüzme havuzunda yüzerken klordan etkilenen 3 çocuğun hastanede tedavileri sürüyor. O anlara tanık olan Elif Su Demirci'nin annesi Yeliz Demirci, "Çocuklar bir anda havuzunda kusmaya başlayıp fenalaştı. Hepsini açık havaya çıkardık. Orada 3 çocuk olduğu için şükrediyorum, daha fazla olabilirdi" dedi.

        Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Rize Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda meydana geldi. Yüzmek için havuza giren ilkokul öğrencileri havalandırma sisteminde meydana gelen arızadan dolayı ortamda biriken klor kokusundan etkilendi. Solunum sıkıntısı çeken öğrencilere havuz görevlileri anında müdahale edip, sudan çıkardı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Naz Deren Beşikçi (8), Duru Demirci (7) ve Elif Su Demirci (7) tedaviye alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sudan alınan numunede olumsuzluğa rastlanılmadığı, olayın havalandırma makinelerinin kısa süreli arızalanmasından meydana geldiğini öğrenildi. Konuyla ilgili incelemeler sürerken, hastanede tedavileri süren çocukların aileleri yaşanılanları anlattı.

        'ÇOCUKLARIMIZI EMANET EDİYORUZ'

        Hastaneye kaldırılan Elif Su Demirci'nin annesi Yeliz Demirci, çocukların havuz içinde fenalaştıklarını gördüğünü söyleyerek, "Dün sabah yüzme seansına gittik. Çocuklar yüzerken havuzdan gelip örnek aldılar. Daha sonra 2 çalışan kloru havuzun su kanallarına döktü. Havuzda çocuklarımız yüzerken bu olay gerçekleşiyor. Havuz suyuna karışması gereken kloru çocuklarımız soludu. Çocuklar bir anda havuz içerisinde kusmaya başlayıp fenalaştı. Hepsini açık havaya çıkardık. Ben orada sadece 3 çocuk olduğu için şükrediyorum. Daha fazla çocuk orada olabilirdi. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Bu durumun tedbiri alınsın, kimsenin başına bir daha böyle bir şey gelmesin. Bir şey arızalı ise bunu biz değil, yetkililer bilecek. Biz çocuklarımızı onlara emanet ediyoruz" diye konuştu.

        'SORUMLUSU ÇOCUKLAR DEĞİL'

        Naz Deren Beşikçi'nin dayısı Aydın Beşikçi ise "Yeğenim annesiyle sabah havuza gitmişti. Sonrasında haber geldi. Havuza klor dökülmüş ve havalandırma çalışmadığından dolayı çocuklar klordan zehirlenmiş. Şu an 3 çocuk da hastanede yatıyor. Biz çocuklarımızı oraya emanet ediyoruz. Bunun sorumlusu çocuklar değil. Kardeşim de şikayetçi oldu. Yeğenime dün solunum cihazı takılmıştı. Bugün biraz daha iyi. Bu çocuklar 7 ile 8 yaşlarında çocuklar. Bu durumu takip edecek olanlar yetkililer. Biz klordan ne olur, ne olmaz diye anlamayız. Ben de ilk defa klordan zehirlenilebileceğini gördüm" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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