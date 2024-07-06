Yağmurun başkentinde afetlere 'sel kapanlı' önlem

TÜRKİYE’nin en fazla yağış alan illeri arasında yer alıp, son dönemlerde heyelan ve sellerin arttığı Rize’de özellikle derelerdeki tedbirler yoğunlaştırılıyor. 3 yıl önce 6 kişinin hayatını kaybettiği sel afetinin yaşandığı kentte Asmalıırmak Deresi’ne inşa edilecek ‘sel kapanı’ ile alt kısım kum, çakıl gibi rüsubat, üst kısım ise ağaç, kök, dal gibi yüzücü odunsu nesneleri tutacak ve olası taşkınların önüne geçilecek.

Doğu Karadeniz'de şiddetli yağışların hasara neden olup, can ve mal kaybıyla sonuçlandığı heyelan, sel ve taşkınların önüne geçilebilmesi için Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Türkiye’nin en fazla yağış alan illeri arasında yer alan ve küresel iklim krizi kaynaklı yağış rejimi değişip, son dönemlerde heyelan ve sellerin arttığı Rize’de de özellikle derelerdeki tedbirler yoğunlaştırılıyor. Kentte 3 yıl önce 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağışın düşmesiyle yaşanan, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel afetinin yaşandığı Güneysu ilçesinde, Asmalıırmak Deresi’ne 14 metre yükseklikte, 67 metre kret uzunluğunda ‘sel kapanı’ inşa edilecek. ‘Sel kapanı’ ile alt kısım kum, çakıl gibi rüsubat, üst kısım ise ağaç, kök, dal gibi yüzücü odunsu nesneler tutacak, olası taşkınların önüne geçilecek.