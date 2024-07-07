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        Bakan Memişoğlu: Islanmayı da Rizelileri de özlemişiz

        SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Rize güzel bir şehir, özlemişiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 16:51 Güncelleme: 07.07.2024 - 16:55
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        Bakan Memişoğlu: Islanmayı da Rizelileri de özlemişiz
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        SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Rize güzel bir şehir, özlemişiz. Islanmayı da Rizelileri de özlemişiz. Daha iyi bir sağlık hizmeti vereceğiz. Şehir Hastanesi’nin inşaatı başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık hizmetinde daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir dizi ziyaret için memleketi Rize'ye geldi. Rize-Artvin Havalimanı'nda karşılanan Bakan Memişoğlu, şehir merkezinde esnafı ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'na ziyaretinde Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ve kurum amirleri eşlik etti. Atatürk Caddesi ile yeni belediye bloklarında esnaf ziyaretinde bulunup, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Bakan Memişoğlu, bir taksi durağında taksicilerle çay içti.

        Ziyareti sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Rize güzel bir şehir, özlemişiz. Islanmayı da Rizelileri de özlemişiz. Daha iyi bir sağlık hizmeti vereceğiz. Şehir Hastanesi’nin inşaatı başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık hizmetinde daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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