Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceğiz

        SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yaşlılarımıza, çocuklarımıza hizmetleri daha erken ulaştırabilecek aile hekimlikleri, sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceğiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:28 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yaşlılarımıza, çocuklarımıza hizmetleri daha erken ulaştırabilecek aile hekimlikleri, sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceğiz. Bu konudaki planlamaları çok yakında halkımıza duyuracağız. Esas hedefimiz hastalanmadan bedenimizi, sağlığımızı korumaktır" dedi.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, memleketi Rize'de ziyaretlerini sürdürdü. Rize Valiliği'ni ziyaret edip, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Memişoğlu, kentteki sağlık yöneticileriyle toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "Kendi memleketime Sağlık Bakanı olarak gelip, burada sayın valim, vekillerim ve belediye başkanımızla birlikte bir brifing aldık. Rize'nin sağlıkla ilgili durumunu ve gelecekle ilgili talep ve vizyonunu öğrendik. Birazdan sahaya çıkıp hastanelerimizi ve inşaatlarımızı ziyaret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, sağlık konusunda dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesi. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve benim memleketim olan Rize'ye aynı önem verdiğimiz için ikinci ziyaretimizi deprem bölgesi Kahramanmaraş'tan sonra buraya yaptık. İnşallah çok daha iyi sağlık hizmeti sunacağız" dedi.

        'SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZLERİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ'

        Rize’de inşası süren şehir hastanesine ilişkin bilgi verip, sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceklerini kaydeden Bakan Memişoğlu, "Herkesin merak ettiği Türkiye'nin belki de en güzel, en iyi şehir hastanesini kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kesin talimatı, bir an önce milletimizin hizmetine sunmaktır. Bu esasında, Rize'de sağlıkla ilgili problemlerin çok büyük bir oranda azalmasına, hatta bitmesine sebebiyet verecektir. Sağlık Bakanlığı olarak hedefimiz, Rize'de çözülmeyecek hiçbir sağlık problemi kalmamasıdır. Hiçbir hastamızın sağlık hizmeti almak için başka bir yere muhtaç olmamasıdır. İnşallah bunu sağlayacağız. Bunun yanında özellikle Rize'de, aile hekimliğinin, temel sağlık hizmetlerinin, hastalanmadan sağlığımızı korumayla ilgili büyük bir çaba harcamamız gerektiğini görüyorum. Yaşlılarımıza, çocuklarımıza hizmetleri daha erken ulaştırabilecek aile hekimlikleri, sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceğiz. Bu konudaki planlamaları çok yakında halkımıza duyuracağız. Bizim esas hedefimiz, hastalanmadan bedenimizi, sağlığımızı korumaktır. Bağımlı olduğumuz kötü alışkanlıklarımızdan uzak duracağız. Onun için özelikle topluma ve Rizelilere şunu ifade etmek istiyorum ki; hastalanmadan önce sağlığımızı korumak önceliğimiz olmalı, bunu da sağlayacak temel sağlık hizmetleridir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        Kaza şüphesi doğru çıktı! Yakınlarını ararken yıkıldılar
        Kaza şüphesi doğru çıktı! Yakınlarını ararken yıkıldılar
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Suikasta uğrayan Başbakan ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
        Suikasta uğrayan Başbakan ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
        Uyarılara rağmen büyük acı! İki kişi daha o ilçede boğuldu!
        Uyarılara rağmen büyük acı! İki kişi daha o ilçede boğuldu!
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Selin ardından 8 kent için kritik uyarı! Yarına dikkat!
        Selin ardından 8 kent için kritik uyarı! Yarına dikkat!
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        70 kere maşallah!
        70 kere maşallah!
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de konuştu:
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de konuştu:
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de esnaf ziyaretinde bulundu:
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de esnaf ziyaretinde bulundu:
        Bakan Memişoğlu: Islanmayı da Rizelileri de özlemişiz
        Bakan Memişoğlu: Islanmayı da Rizelileri de özlemişiz
        Türkiye-Hollanda maçı Rize'de yağmurlu havaya rağmen dev ekrandan izlendi
        Türkiye-Hollanda maçı Rize'de yağmurlu havaya rağmen dev ekrandan izlendi
        Rize'de çay bahçesine yuvarlanan kamyonetteki 4 kişi yaralandı
        Rize'de çay bahçesine yuvarlanan kamyonetteki 4 kişi yaralandı
        Rize'de 3 gündür kayıp olan yaşlı adam ormanda ölü bulundu
        Rize'de 3 gündür kayıp olan yaşlı adam ormanda ölü bulundu