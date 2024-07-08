Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceğiz

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yaşlılarımıza, çocuklarımıza hizmetleri daha erken ulaştırabilecek aile hekimlikleri, sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceğiz. Bu konudaki planlamaları çok yakında halkımıza duyuracağız. Esas hedefimiz hastalanmadan bedenimizi, sağlığımızı korumaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, memleketi Rize'de ziyaretlerini sürdürdü. Rize Valiliği'ni ziyaret edip, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Memişoğlu, kentteki sağlık yöneticileriyle toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "Kendi memleketime Sağlık Bakanı olarak gelip, burada sayın valim, vekillerim ve belediye başkanımızla birlikte bir brifing aldık. Rize'nin sağlıkla ilgili durumunu ve gelecekle ilgili talep ve vizyonunu öğrendik. Birazdan sahaya çıkıp hastanelerimizi ve inşaatlarımızı ziyaret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, sağlık konusunda dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesi. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve benim memleketim olan Rize'ye aynı önem verdiğimiz için ikinci ziyaretimizi deprem bölgesi Kahramanmaraş'tan sonra buraya yaptık. İnşallah çok daha iyi sağlık hizmeti sunacağız" dedi.