Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceğiz (2)

ŞEHİRHASTANESİ ŞANTİYESİNE ZİYARET

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve devlet hastanesi ziyaretleri sonrası kentte deniz dolgusu üzerinde yapımı devam eden şehir hastanesi şantiyesinde yetkililerle bir araya geldi. Şehir hastanesi çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Memişoğlu, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şehir hastanelerinin Türkiye'nin gururu olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, "Rize'mizin sağlık hizmetlerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün sabah valiliğimizde brifing aldık. Aynı zamanda inşaatlarımızı da ziyaret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalimiz' dediği, kendi memleketindeki şehir hastanesi şantiyesindeyiz. Burada değerlendirmeler yaptık. İnşallah yakın zamanda burada çok daha aktif inşaat faaliyetleri başlayacak. Dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunan bir ülke olarak, altyapısını da insan gücünü de daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehir hastaneleri, Türkiye'nin hem gururu hem sağlık hizmetlerinin odağı, o nedenle çok önemsiyoruz" dedi.

'ALLAH MİLLETİMİZE BİR DAHA BÖYLE ACILAR YAŞATMASIN' Ordu'da yaşanan sel afetine ilişkin de konuşan Bakan Memişoğlu, "Üzücü bir olayımız oldu. Ordu'daki sel olayında hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza rahmet diliyoruz. UMKE ve ilk yardım ekiplerimiz orada her türlü yardımı ve desteği veriyorlar. Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın. Ben sağlık hizmeti sunan ve destek veren bütün arkadaşlarıma ve burada çalışan bütün arkadaşlarıma, müteahhidine, mühendisine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Rize, bu şehir hastanesi bitince sağlık anlamında Karadeniz'in çok önemli şehri olacaktır" diye konuştu.