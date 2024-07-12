Rize'de kira anlaşmazlığı kavgasında 2 kişiyi öldüren sanığa müebbet ve 34,5 yıl hapis

RİZE'de, kiracıyla ev sahibi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, Halil İbrahim Ak (26) ile Sedat Semavi Sarı'yı (24) bıçaklayarak öldürüp, Miraç Bakırcı'yı (25) yaralayan Mücahit Kazancı (30), tutuklu yargılandığı davda müebbet ve 34 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 24 Temmuz 2023'te Paşakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Mücahit Kazancı, kira artışı yapmak istediği dairesi için kiracısının yeğeni Halil Ak ile buluştu. İddiaya göre, kira artışını fazla bulan Ak, yanındaki arkadaşları Sedat Semavi Sarı ve Miraç Bakırcı ile ev sahibi Kazancı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mücahit Kazancı'nın bıçakla saldırdığı Halil Ak ve 2 arkadaşı, yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralılar ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Boynundan bıçaklanan Halil Ak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedaviye alınan Sedat Semavi Sarı da 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yaralı Miraç Bakırcı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Mücahit Kazancı, adliyeye sevk edilip tutuklandı.

'YILLARCA DİRSEK ÇÜRÜKTÜM'

Olayla ilgili, Rize 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Silahla tehdit' suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık Mücahit Kazancı, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Kazancı'nın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, olayda yaralanan Miraç Bakırcı'nın yanı sıra S.Ç., M.E.K. ve S.M.K.'nin avukatı Şahin Kukoğlu ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Mücahit Kazancı, olayda öldürmek amacıyla hareket etmediğini, ilk saldırının kendisine yapıldığını, savunma içgüdüsüyle hareket ettiğini söyledi. Kazancı, "Kiracı ile telefonda mesajlaştık, sonrasında kiracı kadın yeğeni Halil İbrahim Ak'ı bana yönelik kışkırtı. Bu şahıs bir çete lideri gibi hareket etti. Olayın başlama nedeni budur. Yaşananlar öfke sonucu oldu. Ben huzurda bulunan şahıslar gibi olmamak için yıllarda dirsek çürüktüm. Evlilik arifesinde olan bir kişiydim" dedi.