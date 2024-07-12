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        Bahçe duvarında tekeri boşa çıkan cipe 'kalaslı' kurtarma

        RİZE'de bahçe duvarında ön tekeri boşa düşen cip, çevredekiler tarafından altına tutulan kalasla desteklenerek kurtarıldı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 14:17 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:20
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        Bahçe duvarında tekeri boşa çıkan cipe 'kalaslı' kurtarma
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        RİZE’de bahçe duvarında ön tekeri boşa düşen cip, çevredekiler tarafından altına tutulan kalasla desteklenerek kurtarıldı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Merkeze bağlı Pazarköy köyünde A.Y., idaresindeki ciple dar yoldan geçtiği sırada aracının ön tekerleği, bahçe duvarı üzerinde boşa düştü. Aracını hareket ettiremeyen sürücü, çevredekilerden yardım istedi. Köylüler, boşa düşen tekerin altına elleriyle kalas tutuğu cipi, halatla bağladıkları kamyonetle çekerek kurtardı. Cipi kurtarma anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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