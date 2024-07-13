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        RTEÜ'de hafta sonu gönüllü sağlık hizmeti

        RİZE'de hastanelerde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla girişimde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi gönüllü doktorları sayesinde cumartesi günleri de hastalara sağlık hizmeti sunmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 14:31 Güncelleme: 13.07.2024 - 14:35
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        RTEÜ'de hafta sonu gönüllü sağlık hizmeti
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        RİZE’de hastanelerde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla girişimde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi gönüllü doktorları sayesinde cumartesi günleri de hastalara sağlık hizmeti sunmaya başladı.

        Kentte özellikle yaz aylarında artan nüfusla hastanelerde yaşanan yoğunluğun azaltılması için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Özcan Yavaş girişimde bulundu. Girişimler sonucu RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi gönüllü doktorları sayesinde cumartesi günleri de hastalara sağlık hizmeti sunulması kararı alındı. RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan gastroenteroloji uzmanı Dr. Çağlayan Keklikkıran ve ekibi, yaz aylarında artan endoskopi işlemleri üzerine cumartesi günleri gönüllü çalışmaya başladı.

        Yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla hastalara gönüllü olarak hizmet verdiklerini ifade eden Uzm. Dr. Çağlayan Keklikkıran “Cumartesi günleri yoğunluk dönemi içerisini kapsayacak şekilde gönüllü olarak endoskopi işlemlerinde hizmet veriyoruz. Bu durumun, vatandaşlarımızdan gelen randevu taleplerini rahatlatacağını, sunduğumuz hizmetin kalitesini artıracağını düşünmekteyiz” dedi.

        ‘ÇOK ŞAŞIRDIK’

        21 yaşındaki oğlu için hastane randevusuna gelen Muhsin Acar, “Cumartesi gününe randevu verdiler bize. Çok şaşırdık. Normalde cumartesi günleri hastane için izin günü ama bizi çağırdılar. Bu uygulama çok memnunluk verici. Böyle bir şey olmasından ok memnunuz, bizim için bir avantajdır” ifadelerini kullandı.

        Emrah Erol isimli hasta da “Mide üst kapağında sorunlarım vardı. Gastroenterolojiye gittiğimde sıra almam gerektiğini söylediler. Doktor beyin yanına gittim ve 1 hafta sonraya gün verdiler. Bir anda bir telefon geldi ve cumartesi hafta sonu olmasına rağmen bizi endoskopiye istediler. Önce inanmadık Cumartesi günü açık olmaz, diye düşündük. Geldik baktık ki güzel bir hizmet, hastalar yoğun değil. Hafta içerisinde dışarısı tıklım tıklımdı ama şimdi öyle değil. Herkes rahat bir şekilde kontrolünü oluyor” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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