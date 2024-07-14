Bakan Bayraktar: Karadeniz'de keşiflere ihtiyacımız var

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Karadeniz’de keşiflere ihtiyacımız var. Bu anlamda Rize açıklarında arama programımız da var. Petrol rafinesi olduğunu düşündüğümüz alanda sondaja başlamayı hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rize'de Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Rize Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Borsa Başkanı Mehmet Erdoğan'ın çay sunumu yaptığı Bakan Bayraktar, el yapımı yeşil çay ve orlong çayını tattı. Ardından 'Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılan Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmasında petrol ve doğalgazın önemine değinerek, "Bizim en önemli iki noktamız var. Bu iki konu da petrol ve doğalgaz. En önemli değişikliklerden bir tanesi kendi denizlerimizde, kendi gemilerimiz ile kendi mühendislerimiz ile bu aramaları yapmayı hedefliyoruz. Biz bu sayede Fatih, Yavuz, Kanuni ve en son Abdulhamit’i filomuza kattık. İki tane sismik gemimiz 4 tane derin sondaj gemimiz ile çok yoğun arama gerçekleştireceğiz. Bir taraftan başka keşiflere, özellikle Karadeniz’de keşiflere ihtiyacımız var. Bu anlamda Rize açıklarında arama programımız da var. Petrol rafinesi olduğunu düşündüğümüz alanda sondaja başlamayı hedefliyoruz" dedi.

'GELİR GRUBUNA GÖRE FARKLILAŞTIRMAK İSTİYORUZ' Enerji desteklemelerini gelir grubuna göre farklılaştırmak istediklerini dile getiren Bakan Bayraktar, "Yaptığımız böyle büyük projeler önümüzdeki yüzyıllara uzayacak projeleri konuşurken, günlük hayatın içerisinde bu arz güvenliğinin yanında enerjinin vatandaşlarımıza ucuz şartlarda, daha yetebilir koşullarda ulaşmasına gayret ediyoruz. Bu anlamda özellikle pandemi sürecinde başlayan dönemde çok ciddi devlet destekleriyle bu alanda vatandaşlarımızı destekliyoruz. Birkaç hususa değinmek istiyorum. Malumunuz bu Sakarya gaz sahasındaki keşiften sonra Cumhurbaşkanımızın müjdesi 2023 Mayıs ayıdaki elektrik faturalarının camilerde, Cemevlerinde bedava olmasıydı. Ondan sonraki süreçte de evlerinde mutfaklarında kullanabilecek kadar miktarı 12 boyunca toplam 300 metreküplük gazı vatandaşlarımıza bedava sunmuş olduk. Bunun toplam destek tutarında neredeyse 88 milyar lirayı buldu. Ama onu ötesinde bugün halen 2024 yılı içerisinde söylüyorum doğalgaz ve elektrikte toplam yaklaşık 584 milyar liralık bir desteğimiz var. Vatandaşımız en son temmuz ayında yaptığımız fiyat artışıyla beraber dahi bin liralık elektrik faturasının 400 lirasını ödüyor, devlet olarak 600 lirasını biz karşılıyoruz. Doğalgazda bin liralık faturanın 300 lirasını vatandaşımız, 700 lirasını yani yüzde 70'ini biz karşılıyoruz. Bütçe imkanları nispetinde bu destekleri devam ettirmeye çalışacağız. Ama yapmayı planladığımız değişikliklerden bir tanesi özellikle gerçekten ihtiyaç sahibi olan dar gelirli vatandaşlarımızı destek grupları içerisinde tutabilmek. Aylık elektrik tüketimi 400- 500 kilovat olan. Evinde elektrikli aracını şarj eden, elektrik tüketimi çok olan vatandaşlarımızın da mutlaka bu bedelleri ödemesi gerekiyor. Yani gelir grubuna göre farklılaştırmak istiyoruz" diye konuştu.