Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Ağaca tırmanan yavru ayıları kayda alıp, 'Meyvelere zarar vermeyin' dedi

        RİZE'de Rıfat Yazıcı, ağaç dallarına tırmanan yavru ayıları cep telefonu kamerası ile kayda alıp, bölgeye ekmek bırakarak, "Meyvelere zarar vermeyin" diye seslendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:51 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağaca tırmanan yavru ayıları kayda alıp, 'Meyvelere zarar vermeyin' dedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE'de Rıfat Yazıcı, ağaç dallarına tırmanan yavru ayıları cep telefonu kamerası ile kayda alıp, bölgeye ekmek bırakarak, "Meyvelere zarar vermeyin" diye seslendi.

        Ardeşen ilçesi Kaçkar köyündeki ormanda gezinen Rıfat Yazıcı, ağaç dallarında yavru ayıların olduğunu fark etti. Yazıcı, ağaçta tırmanışlarını sürdüren ayıları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bölgeye ekmek bırakan Yazıcı'nın ayılara, "Selamünaleyküm, ne haber. Meyvelere zarar vermeyin, yemeğini ye; yavandır ama idare et. Akşam namazı olmadan da doğru yürü git, bana da haber ver. Hadi bakalım aslan parçası" diyerek seslendiği anlara ait görüntüler, sosyal medyada ilgiyle izlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Rafa'dan sonra Neres!
        Rafa'dan sonra Neres!
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Doue'de düğüm çözüldü
        Doue'de düğüm çözüldü
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı

        Benzer Haberler

        Rize'de köye inen ayı yavruları cep telefonuyla kaydedildi
        Rize'de köye inen ayı yavruları cep telefonuyla kaydedildi
        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Rize'de ziyaretlerde bulundu
        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Rize'de ziyaretlerde bulundu
        ÇAYKUR, yarın yaş çay alımı yapmayacak
        ÇAYKUR, yarın yaş çay alımı yapmayacak
        YKS'de AYT sözel alanda Türkiye birincisi Fatih Emre Düzcan hukukçu olmak i...
        YKS'de AYT sözel alanda Türkiye birincisi Fatih Emre Düzcan hukukçu olmak i...
        YKS birincisi Fatih: Aile, öğrenci, öğretmen ve arkadaş desteği çok önemli
        YKS birincisi Fatih: Aile, öğrenci, öğretmen ve arkadaş desteği çok önemli
        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 kişi tutuklandı
        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 kişi tutuklandı