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        Arızalanan teleferikte asılı kalan yaş çaylar için hayatlarını riske attılar

        RİZE'de yamaç arazide hasat edilen yaş çay yükü, taşındığı ilkel teleferik arızalanınca metrelerce yüksekte asılı kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 12:25 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:30
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        Arızalanan teleferikte asılı kalan yaş çaylar için hayatlarını riske attılar
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        RİZE'de yamaç arazide hasat edilen yaş çay yükü, taşındığı ilkel teleferik arızalanınca metrelerce yüksekte asılı kaldı. Tellere tutunan 2 kişi, çayları bulunduğu yerden çekerek yola çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Çayeli ilçesi Kemer köyünde tarımla uğraşan aile, yamaç arazide hasat ettiği çayları çuvallara doldurup, bağladıkları ilkel teleferikle yola taşımak istedi. Ancak bir süre sonra sistem arızalanınca teleferik durdu. Havada metrelerce yüksekte çay yükleri asılı kalınca, 2 üretici, tellere bağladığı çuvala oturup, yine tellere tutunarak çay yüklerine ulaştı. Çalışma sonucu çay yükleri asılı kaldığı tellerden alınıp, yola çıkarıldı. Çayları kurtarma anları da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde 2 kişinin ayrı ayrı tellere tutunarak, asılı kalan çayları yola doğru çekmeye çalıştığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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